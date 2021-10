Can Yaman'ın yeni aşkı!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İtalya'da büyük ilgi gören Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta ile ayrılmıştı.Yaman, şimdi de rol arkadaşı model ve oyuncu Francesca Chillemi'yle yakınlaştığı iddiasıyla gündeme geldi. İtalyan güzelin Yaman'a attığı bakışlar aşk iddialarını güçlendirdi.'YENİ MACERA'Francesca Chillemi, Yaman ile birlikte pozunu paylaşarak 'Yeni maceralara atılmaktan mutluluk duyuyorum.' dedi.İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile ayrıldığını katıldığı bir programda açıklamıştı. Ünlü isim ''Her şey hızlı ve güzeldi.' demişti.