Burak Sergen'e eski eşinden destek!

Oyuncu Burak Sergen, 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Hande Ünsal'ın ihanetine uğradı. Dedektif tutan Sergen’in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği bilgisine ulaşıldı.ESKİ EŞ AÇIKLAMA YAPTISessizliğini koruyan Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den, usta oyuncuya destek gecikmedi. Işıl Sergen, hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi hem de hakkındaki haberlere açıklık getirdi:"KİMSENİN KÖTÜ GÜNÜNE SEVİNMEM""İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim . İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım."OĞLUMUN FOTOĞRAFINI KULLANMAYINIZ"Bugün Haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey'le boşanma anlaşmamızda '15 milyon tazminat' aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen""MENAJERLİK ŞİRKETİ ONAYLADI"Sergen’in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı:“Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru.”EL ELE YAKALANDIİhanetin görüntüsü ortaya çıktı. Nihan Ünsal ve Özer Kocer, Florya’daki bir AVM’de el ele yakalandı.