Survivor'ın ünlü ismi evlendi!

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra bir süre önce Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.Seren Serengil kendisinin de yorumculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı açıklamada Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’nın Melisa Emirbayer’i takıntı haline getirdiğini iddia etmişti.Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" demişti. Selin Ciğerci de Melisa ile buluşarak birlikte bir açıklama yapmış ve gündem olmuştu.Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer evlendi. Sami Hamidi ile evlenen ünlü yarışmacı hemen soyadını değiştirdi ve fotoğraflarını da paylaştı."EN GÜZEL DUYGULARIMSIN"Melisa Emirbayer paylaşımında "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla gerek arayarak gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" dedi.NE OLMUŞTU?Seren Serengil’in Selin Ciğerci hakkında kocası tarafından Melisa Emirbayer ile aldatıldığı için Emirbayer’e şiddet uyguladığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.İddiaya göre Selin Ciğerci, eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer’i kocası Gökhan Çıra ile ilişkisi olduğu için yüzüne kezzap atmakla tehdit etmiş ve Emirbayer’e bıçak çekmişti. Bu iddiaların doğru olmadığını belirten Selin Ciğerci ise gün boyunca üzüntüsünü Instagram hesabından dile getirmişti.ARABADA VİDEO ÇEKTİLEROlayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekti.KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİReyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer’in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.Öte yandan Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından; "Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" demişti.