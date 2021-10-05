Şarkıcı Edis'e eleştiri yağmuru!

Şarkıcı Edis'in şöhret olma hikayesini anlatan Edis belgeseli, eleştirilerin hedefine yerleşti. Edis'i bir belgeseli çekilecek kadar şöhret görmeyen birçok kişi eleştiride bulunurken, gazeteci Cüneyt Özdemir de Edis ile Tarkan'ı kıyaslayarak, belgesel üzerinden bir ironide bulundu.

Pop müziğin yükselen seslerinden Edis'in şöhret olma hikayesi, Netflix'te belgesel oldu. Bu belgesel, kısa sürede eleştirilerin de hedefine oturdu. Birçok kişi Edis'i, belgeseli yapılacak kadar şöhret olmadığı yönündeki yorumlarla eleştirdi.'NETFLİX'E PARA MI VERDİ?'Bu tarz eleştirilerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. İroni yapan Özdemir, Edis Netflix'e para mı vermiş şeklinde bir ifade kullandı.