  • USD: 8,85 - 8,86
  • EURO: 10,25 - 10,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Edis'e eleştiri yağmuru!

Şarkıcı Edis'in şöhret olma hikayesini anlatan Edis belgeseli, eleştirilerin hedefine yerleşti. Edis'i bir belgeseli çekilecek kadar şöhret görmeyen birçok kişi eleştiride bulunurken, gazeteci Cüneyt Özdemir de Edis ile Tarkan'ı kıyaslayarak, belgesel üzerinden bir ironide bulundu.

Ekleme: 5.10.2021 - 10:01 Güncelleme: 5.10.2021 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Edis'e eleştiri yağmuru!
Pop müziğin yükselen seslerinden Edis'in şöhret olma hikayesi, Netflix'te belgesel oldu. Bu belgesel, kısa sürede eleştirilerin de hedefine oturdu. Birçok kişi Edis'i, belgeseli yapılacak kadar şöhret olmadığı yönündeki yorumlarla eleştirdi.


'NETFLİX'E PARA MI VERDİ?'

Bu tarz eleştirilerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. İroni yapan Özdemir, Edis Netflix'e para mı vermiş şeklinde bir ifade kullandı. 
Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal protesto! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar
Atina'da parlamento önüne 'Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor' yazılı kamyonet bırakıldı
39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz!
HSK, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti!!
Boşandığı eşi ile şahitlik eden komşusunu vurdu
Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı
O gemiyi Mavi Vatan'dan attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama
21 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 46 gözaltı kararı var
Koronavirüste 3. doz aşılama kararı! Artık gözler Sağlık Bakanlığı'nda
CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı! Broşür almayan vatandaşı hastanelik ettiler
Fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’den 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Çin'de internet kesintisi nedeniyle onlarca İHA, insanların üzerine düştü
Erişim sorununun nedeni ortaya çıktı!
e-Devlet'ten dijital veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama
Instagram'daki aksaklık giderildi! Artık erişilebiliyor...
İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar! Avrupa'da 2. sırada...
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu! Facebook'un hisseleri değer kaybetti
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Meteorolojiden üç uyarı birden: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Meteorolojiden üç uyarı birden: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Dünya o doktoru konuşuyor! 'Krallar gibi karşılandım'

Dünya o doktoru konuşuyor! 'Krallar gibi karşılandım'

Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Engelli öğrenciye şiddet olayında görevli tahliye edildi

Engelli öğrenciye şiddet olayında görevli tahliye edildi

WhatApp'a bomba özellik! Artık kesilmeyecek

WhatApp'a bomba özellik! Artık kesilmeyecek

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Rabia'yı şaşırtan sözler: Sözleşmeyi feshediyoruz

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Rabia'yı şaşırtan sözler: Sözleşmeyi feshediyoruz