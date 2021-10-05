Muazzez Ersoy 25 yıllık sırrını açıkladı!

'Seyhan Erdağ'la Süper Pazar'ın bu haftaki konuklarından biri, 63 yaşındaki Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy oldu."STÜDYO KURACAKTIK"Zeki Müren'in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyoları'nda Ajda Pekkan'la birlikte Müren'in yanında olan Ersoy, "Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum'a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık...""Bu zamana kadar bunu dillendirmedim. Bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk Sanat Müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ersoy, geçtiğimiz haftalarda Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne almıştı.ŞARKILARI HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİLER2.5 saat sahnede kalan şarkıcı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran sevenlerine gerçek bir Türk Sanat Müziği ziyafeti çekmişti. Sevenleri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek, Muazzez Ersoy'a eşlik etmişti."Allah'ın izniyle bu pandemiyi savacağız, daha sık birlikte olacağız" diyen Muazzez Ersoy, geceden elde edilen gelirinin bir kısmını Kızılay'a bağışladığını açıklamıştı.