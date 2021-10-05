Ece Ronay'dan taciz suçlaması! Mehmet Ali Erbil'den yanıt

Ece Ronay, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen 'taciz' suçlamasına 64 yaşındaki Erbil'den cevap geldi.'DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ BİR MÜNASEBETİMİZ OLAMAYACAĞINI SÖYLEDİM'29 yaşındaki şarkıcı, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:'Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. 'Şiddet' diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir...''Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak 'hastayım' dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, beş saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü...''Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım...''Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.''BEN SENİN KIZININ KIZI YAŞINDAYIM'Ece Ronay tarafından paylaşılan ve Erbil'in gönderdiği iddia edilen diğer mesajlarda; ünlü oyuncunun 'Pazar günü kahve içelim mi?' teklifinde bulunduğu, 'Ben senin kızının kızı yaşındayım. Yaşına uygun biriyle tanış' cevabını aldığı görülüyor.'BUNUN HESABINI VERECEK'Mehmet Ali Erbil ise kendisinin reklam için kullanıldığını belirterek, 'Video çekmiş bana 'köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben masaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli. Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız' ifadelerini kullandı.'VERDİĞİM DESTEKTEN ÇOK PİŞMANIM'Instagram hersabından da bir açıklama yapan ünlü oyuncu, 'Mesajların tamamını ve daha fazlasını savcılık makamına sunacağım. Kendi payıma düşen bir şey varsa kamuoyundan özür diliyorum' dedi.'Ben istedim ki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağıan düştüm. Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalayacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil, savcılık makamına sunacağım...''Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım. Değerli kamuoyundan hiç kabahatim olmamasına rağmen benim iyiniyetimi kullanıp kirli magazine malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek, kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum.'Ece Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol alan 64 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay fenomen ile Vadistanbul'da görüntülenmiş, 'İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum' demişti.'MESAJLARINIZI KESİP BİÇTİM'Genç şarkıcı, Erbil'in açıklamasına şu yanıtı verdi:'Açıklamanızı okurken gözlerim yaşardı, çok duygulandım. Haklı olduğunuz bir konu var; mesajlarınızı kesip biçtim. Çocuk takipçilerime kötü örnek olmaması amacıyla daha fazla rezilliğinizi paylaşmadığım için teşekkür etmemişsiniz. Eğer elinizde benim size gönderdiğim herhangi bir umut veya sizi tahrik edecek bir mesaj, ses ya da görüntü varsa paylaşmanızı rica ediyorum.'