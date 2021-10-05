Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç vefat etti!

Ünlü Sanatçı Bülent Ersoy'un babasu Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Eylül ayında evinde düşerek hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, hastanede yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy, babasının vefat haberinin yer aldığı bir paylaşım yayınladı.Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl nisan ayında annesini de kaybetmişti. Ersoy acı haberi 'Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah' sözleriyle duyurmuştu.Fikret Erkoç vefat etti haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.