Sette yumruklar konuştu!

Beşinci bölümüyle final yapacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin setinde büyük kavga çıktı. Dizinin başrollerinden Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan arasında yumruklaşmaya kadar giden bir kavganın çıktığı, bu kavgayı da diğer oyunculardan Timur Acar'ın ayırdığı öğrenildi.