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Sette yumruklar konuştu!

Beşinci bölümüyle final yapacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin setinde büyük kavga çıktı. Dizinin başrollerinden Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan arasında yumruklaşmaya kadar giden bir kavganın çıktığı, bu kavgayı da diğer oyunculardan Timur Acar'ın ayırdığı öğrenildi.

Ekleme: 4.10.2021 - 18:54 Güncelleme: 4.10.2021 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Sette yumruklar konuştu!
Dizinin başrollerinden Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan kavga ettiler.

Küfürleşmeye varan kavgada yumruklaşmaya kadar giden bir gerginlik yaşandı. İki ismi ayıran kişi, dizinin diğer oyuncularından Timur Acar oldu.
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