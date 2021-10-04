Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a suçlama!

Konser için KKTC'ye giden ve PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle 1 ay hapis cezasına çarptırılan Bülent Ersoy'un 21 kişilik konser ekibi, Ersoy'a öfke kustular. Kıbrıs Gerçek'te yer alan habere göre; mahkeme çıkışı orkestra üyeleri şunları söylediler:'Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim.''Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar.'