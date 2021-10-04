MasterChef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor mu?

MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.

MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanıyor. Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.Ancak Tuğçe Demirbilek'in üst üste yaptığı "mesaj kaygılı" paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.