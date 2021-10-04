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Bartu Küçükçağlayan sevindiren haberi verdi!

2019 yılında Merve Küçükçağlayan ile evlenen oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından baba olacağının müjdesini verdi.

Ekleme: 4.10.2021 - 18:09 Güncelleme: 4.10.2021 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Bartu Küçükçağlayan sevindiren haberi verdi!
İki sene önce kız arkadaşı Merve Küçükçağlayan ile nikah masasına oturan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, baba olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Küçükçağlayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız.

Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size...'
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