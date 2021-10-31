Zehra'nın fotoğrafına Hülya Avşar'da flaş yorum!

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile 8 yıllık evliliğini 2005 yılında noktaladı.Çiftin evliliğinden Zehra adında kızları dünyaya geldi. İkili boşansa da arkadaş olarak yollarına devam ediyor.KIZI ZEHRA'YLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTISosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.AVŞAR'DAN 'KİME BENZİYOR' SORUSUNA YORUM: BANAKızıyla golf sahasında verdiği poza 'Kime benziyor?' mesajını yazan Kaya Çilingiroğlu'na, Hülya Avşar 'Bana' yorumunu yaptı.