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Tarkan'dan romantik paylaşım!

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına "Bir yanımda can Pınar’ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı… Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı :)" yazdı.

Ekleme: 31.10.2021 - 09:47 Güncelleme: 31.10.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Tarkan'dan romantik paylaşım!
Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya'daki evinde kalmayı tercih etmiş, tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gelmemişti.

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Eşiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda poz veren Tarkan, romatik bir paylaşımda bulundu.

'BİR YANIMDA CAN PINAR'IM, ÖTE YANIMDA EŞSİZ İSTANBUL BOĞAZI'

Tarkan, fotoğrafının altına 'Bir yanımda can Pınar'ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı… Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı :) E bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaaaz' yazdı.


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