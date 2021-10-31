Ömür Gedik 'yapay et'i önerdi!

Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuklarından biri, hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'ti.'ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM'Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.Ömür Gedik, 'Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum' dedi.