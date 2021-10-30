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Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu (30) ile Taner Ölmez'den (35) müjdeli haber geldi. İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Taner Ölmez, bebeğin ismiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 30.10.2021 - 14:25 Güncelleme: 30.10.2021 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Ece Çeşmelioğlu’nun hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Taner Ölmez, "Kızım olacak” şeklinde konuştu.

"İlk duyduğum anda çok mutlu oldum" diyen 35 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin” ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP İSMİNİ ÇOK SEVİYORUM"
Bebeğin isminin ne olacağı sorulunca Ölmez, ”Ben Zeynep’i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep’ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı. Çok akıllılar, o yüzden Zeynep ismini çok seviyorum. Başka isimler de var ama bakacağım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil” yanıtını verdi.

İkinci isme sıcak değilim diyen Ölmez’e ekranlara döneceğini müjdeledi. Ölmez, ”Ben bu dakikadan sonra ne oynasam farklı olacak, bu da baya değişik ve farklı bir rol. Dijitale olacak, güzel bir şey çıkacak” diye konuştu.

MESLEKTAŞIYLA EVLENDİ
Son olarak final yapan 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.

Ölmez, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı. Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görülmüştü.

Öte yandan Taner Ölmez, Kasım 2020'de 29 yaşına basan Çeşmioğlu'nun doğum gününü, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Güzel oyuncunun fotoğrafını yayınlayan Ölmez, "İyi ki doğdun, iyi ki..." notunu yazmıştı.

2002 yılında 'Çocuklar Duymasın'da oyunculuğa adım atan 30 yaşındaki Ece Çeşmioğlu; daha sonra 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Söz' ve 'Tutunamayanlar' dizilerinde rol almıştı.
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