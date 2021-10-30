  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktı!

Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98'inci yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Volkswagen Arena’da düzenlediği kutlamada sahne aldı. Sanatçının eşi Beren Saat, 'Aşk İle Yap' şarkısı sırasında sahneye çıkıp, Kenan Doğulu ile dans etti. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktı!
Ekleme: 30.10.2021 - 13:41 Güncelleme: 30.10.2021 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, Kenan Doğulu konseriyle eşsiz anlara dönüştü. Sanatçı, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı'yla yaptı.


Doğulu, 10. Yıl Marşı'nın ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 98. YILI KUTLU OLSUN'

Unutulmaz bir konser veren Kenan Doğulu, 'Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun' dedi.
4Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktı

Konserine 'Çakkıdı' ve 'İlk Adımı Sen At' gibi en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansı ve enerjisiyle dinleyicileri mest etti. Kenan Doğulu'ya sahnede DansFabrika'nın sekiz kişilik dansçı ekibi eşlik etti.


Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir kıyafetle sahne alan Kenan Doğulu'nun stil danışmanlığı Merve Kırşan tarafından yapılırken, dansçıların kostümlerini ise Mert Yemenicioğlu hazırladı.


BEREN SAAT-KENAN DOĞULU'DAN MUHTEŞEM DANS

Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat, kendini müziğin ritmine kaptırdı. Güzel oyuncu, konserde sahneye de çıktı. Ünlü çiftin 'Aşk İle Yap' şarkısı eşliğindeki romantik dansı sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz yıllarda uzun süre 'boşanma' haberleri ile gündeme gelen, daha sonra evliliklerine ikinci bir şans veren ikili, 'Zor günler bitti' mesajı verdi.

DOĞULU İLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Finalde seyirciden büyük istek alan Doğulu'nun yeni şarkısı 'Bumaya'nın DansFabrika'nın öğrencilerinin sürpriziyle dev bir dans şovuna dönüşmesi unutulmaz anlara sebep oldu.

Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, başarılı sahne performansları ve dinleyicileriyle hep bir ağızdan söylediği marşlarla muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına imza attı.
CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! G-20 Liderler Zirvesi'nden yeni kareler
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler
Twitch Türkiye'de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medya '#temiztwitch' etiketiyle yıkıldı
G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor: Ekonomi ve iklim krizi masada
CHP'li Torbalı Belediyesi'nde sular durulmuyor! Alkolü fazla kaçırınca ortalık karıştı
Ortalığı birbirine kattı! Kız arkadaşını alarak kaçtı
Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş
Bilim Kurulu üyesinden kapanma uyarısı
Beyaz Saray açıkladı: Başkan Erdoğan ile Joe Biden Glasgow'da bir araya gelecek
Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
İçişleri Bakanlığı: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Unutmadık: 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin üstünden tam bir yıl geçti
Rusya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığı: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor
Muharrem İnce, halay çekerken davulu susturdular
Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede operasyon
CHP HDP'ye söz verdi
Yeni Türkiye'nin yeni sembolü! İşte AKM'nin bilinmeyen hikayesi
Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

98 metrelik Türk Bayrağı ile yürüdüler

98 metrelik Türk Bayrağı ile yürüdüler

Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu

Kocasından kaçmak için balkondan çarşafla sarkan kadın yere çakıldı! Bayılmadan önce son sözü 'Kocamdan kaçıyordum' oldu

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?