Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, Kenan Doğulu konseriyle eşsiz anlara dönüştü. Sanatçı, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı'yla yaptı.Doğulu, 10. Yıl Marşı'nın ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 98. YILI KUTLU OLSUN'Unutulmaz bir konser veren Kenan Doğulu, 'Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun' dedi.4Kenan Doğulu şarkı söylerken Beren Saat bir anda sahneye çıktıKonserine 'Çakkıdı' ve 'İlk Adımı Sen At' gibi en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansı ve enerjisiyle dinleyicileri mest etti. Kenan Doğulu'ya sahnede DansFabrika'nın sekiz kişilik dansçı ekibi eşlik etti.Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir kıyafetle sahne alan Kenan Doğulu'nun stil danışmanlığı Merve Kırşan tarafından yapılırken, dansçıların kostümlerini ise Mert Yemenicioğlu hazırladı.BEREN SAAT-KENAN DOĞULU'DAN MUHTEŞEM DANSEşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat, kendini müziğin ritmine kaptırdı. Güzel oyuncu, konserde sahneye de çıktı. Ünlü çiftin 'Aşk İle Yap' şarkısı eşliğindeki romantik dansı sosyal medyayı salladı.Geçtiğimiz yıllarda uzun süre 'boşanma' haberleri ile gündeme gelen, daha sonra evliliklerine ikinci bir şans veren ikili, 'Zor günler bitti' mesajı verdi.DOĞULU İLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUFinalde seyirciden büyük istek alan Doğulu'nun yeni şarkısı 'Bumaya'nın DansFabrika'nın öğrencilerinin sürpriziyle dev bir dans şovuna dönüşmesi unutulmaz anlara sebep oldu.Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, başarılı sahne performansları ve dinleyicileriyle hep bir ağızdan söylediği marşlarla muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına imza attı.