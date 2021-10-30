Menajerimi Ara dizisinde başrol oynarken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, projeden ayrılarak tedavisine başladı. Uzun süredir tedavi gören Ergüder, #MemeKanseriKontrolu sloganıyla yazar İclal Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına katıldı. Ünlü oyuncu yaşadığı süreci anlatırken, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkanlar...'HAYATIMIN 10 SENESİNİ ALACAK...''Her şey yolunda gayet iyiyim. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Saçlarım çıkmaya başladı. Hormon baskılama tedavisi devam ediyor. Bu hayatımın beş senesini alacak. Belki bir beş sene daha... 10 sene...''Duş alırken fark ettim. O gece eve geç gelmiştim. Duş alırken lift kullanırım. İyi ki kullanmamaya karar vermişim. Sabun sayesinde fark ettim. Daha önce memede hissetmediğim bir şeydi. Sertti.'Kanserle mücadele eden Canan Ergüder yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! Oğluma notlar yazıyorum...'Normalde kontrollerimi yaptırırım. Farkına vardım ki iki ay atlamışım. O sırada yoğun çalışıyordum, unuttuğumu fark ettim. Çok da iyi bir vakitte gitmedim. Reglime bir hafta kala doktora gittim. Mamogramı yaptıracağınız en iyi vakit reglinize bir hafta kala oluyor. Çok panik oldum. Bilinçli olarak böyle gittim. Maalesef meme MR'ım çekileceği söylendiğinde kalbim sıkışmaya başladı. Doğru zamanda gitmediğim için meme MR'ı bulanık sonuç verdi ama iki gün sonra kanser olduğumu öğrendim.''BENİM AKLIMA İLK ÖLÜM GELDİ''Ölmek istemiyorum diye düşündüm. İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor. Küçük çocuğum var aklıma bencilce şeyler geliyor. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi.''KANSER OLDUĞUMU SETTE ÖĞRENDİM''Menajerimi Ara ekibimde büyük bir şey yaşandı. Herkesin önünde öğrendim. Sette yakın planım çekiliyordu. Ekibim tarafından telefon beklediğim biliniyordu. Son yakın planım çekilmek üzereyken, haberi aldım. Telefonumu kapattım, çekin dedim. Sonra bir saat ara verdik. Zaten annem görüntüleme merkezinde sonuçları alıyordu. Tümörle ilgili bilgi... İnsan hemen evreyi öğrenmek istiyor. Bana evre söylenmedi, hiçbir zaman söylenmedi. Ama agresif türde tümörüm olduğu söylendi. Bunun iyi ya da kötü yanları var.''AMELİYATIMA KADAR ÇALIŞTIM''Ameliyatıma kadar çalıştım. Ameliyat oldum bir hafta sonra çalıştım. Hiçbir bölümden ayrı kalmadım. Çalışmak çok önemliydi. Kabuğuma çekilirsem iyice kötü olacağım, fazla düşünmeme sebep olacaktı. Sağ olsun senaryolarım ona göre yazıldı. Beni de çıkarmadılar. Patolojim sonucu gelince tedavi sürecim belli oldu. Kanser lenflerimde de çıkınca kemoterapi olacağı netleşti. İlk iki kemoterapime kadar çalışmaya devam edebileceğim ama pandemi nedeniyle ondan sonra çalışmamam gerektiği söylendi. Setler hastalık barından ortamlar. Çok gür saçlı bir kadınım, karakterim de saçlarıyla baya oynuyorduk. İki haftadan sonra saçlarım dökülecekti ve perukla oynamak istemedim. İkinci kemoterapimi almama yakın, ayrıldım.''ALTI HAFTA KİMSEDEN GIK ÇIKMADI''Haberim çıkmadı. Dışarı haber yayılmadı. İstediğiniz kadar haberin çıkmamasını söyleyin ama sette saklı kalmaz ama altı hafta kimseden gık çıkmadı. Kemoterapime bir gün kala haber çıktı. Basının da duyup, haber yapmadığını düşünüyorum. O yüzden basına karşı yeni bir bakış açım var. İnsanlara karşı da... Haber çıktığı doğru vakitti. Altı haftada sindirmiş olarak çıkması iyiydi. Hiçbir zaman sindiremiyorsunuz ama bir şekilde yaşamayı öğreniyorsunuz.'Kanserle mücadele eden Canan Ergüder yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! Oğluma notlar yazıyorum...'Artık sigara kullanmıyorum. Hastalık öncesi sigara kullanıyordum.''ARALIKLI ORUÇ YAPTIM''Beslenmem aşırı şekilde değişmedi. Aralıklı oruç yaptım. Daha önce arada sırada zaten bunu yapıyordum. Eşim Kenan Ece bu konuyla ilgili çok araştırma yaptı. Neyin iyi geleceği yönünde araştırmalar yaptı. Aralıklı oruç hakkında inanılmaz fazla makale okuyup, video izledik. O bu kadar önüme çıkarmasaydı yapmazdım. Aralıklı oruç sistemi yeniliyor. Bunu yapın diye söylemiyorum, bu benim doğrumdu... Ben kendim için böyle bir şey yaptım. İyi geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Sanılanın aksine kemoterapi kilo verdirmiyor, aldırıyor. Kilo almamı minimalde tuttu. Vücudunuza zor gelen bir süreç... Bir doktorum, 'Vücudunuza atom bombası atılıyor' demişti. Süreç boyunca aralıklı oruç yaptım. Birçok insan, 'Nasıl az kilo aldın' ve 'Nasıl bu kadar dinç kaldın' demişti. Anladığım kadarıyla vücudumu iyi karşıladı.''ESKİ BEN BEN DEĞİLİM''Lenflerim alındığı için lenfödem olma ihtimali var. O yüzden eski ben ben değilim. Lenfödem hakkında bilgilendiriyorum kendimi... Bütün koltuk altım alınmadı. Ne kadar az alınsa da bizi bir süre şeyden koruyan şey alınınca, vücudunuzda değişik hasarlar gelmeye başlıyor. Benim sol tarafım dikkat etmem gerekiyor. Oraya dikkat etmem gerekiyor. Oğlumu sol tarafıma alırsam, pazar torbası taşırsam gibi... Bunlara çok dikkat etmem gerekiyor. Lenfödem hafif alınacak bir şey değilmiş. Süreç içerisinde ben de öğreniyorum. Normal sporuma geri dönebileceğim düşünüyordum ama dönemeyeceğim. Sol tarafımı kullanılacak bir çalışma yapmayacağım. Yürürken sol tarafını sallıyorsunuz, ona dikkat etmem gerekecek.''Çok şükür iyi gidiyorum derken mesela haşimato hastasıydım tiroiditim sapıttı. Vücudunuzun hormanal dengesi bozuluyor. Altı ay ile bir sene arasında vücut geri geliyormuş. Radyoterapinin yaptığı hasar daha başka... Ameliyattan kalan hasarlar bir sene sürüyor.''HIZLA İLERLEYEN BİR TÜMÖRMÜŞ''İki ay önce gitseydim belki lenfime atlamamış olacak. Onu bilemiyorum. Muhtemelen atlamıştır. Muhtemelen çalışmaya başladığım dönem atladı. Ne kadardır bu tümör vardır diye sordum. Fark ettiğimde küçüktü. Hızlı ilerleyen tümörmüş.''Annemin sorun çıkarabilen memesi olmuştu ama kansere dönmedi. İlk korkusunu yaşadığında annem 37 yaşındaydı. Kapıda annem ile babamı dinliyordum. O zaman 11 yaşındaydım. Meme kanserinden kuzenimi kaybettik. Onun kanseri daha farklıydı. O beni çok yıktı. Benim şu anki yaşımdayken kaybettik.''Değiştirmeye çalıştığım çok şey var. Düşündüğüm şeyleri kendime saklamak istemiyorum. Beni rahatsız eden şeyleri söylemek istiyorum. Daha dürüstlükle söylemek istiyorum. Bir şeyle yüzleşmek demek karşı tarafı kıracağınız anlama gelmiyor. Karşı tarafı sayıp, kendinizi saymamazlık yapmayın.''OĞLUMA YAZIYORUM, ELİNDE BANA DAİR BİR ŞEY OLSUN İSTEDİM''Oğluma yazıyorum. Bir defterim var ona bir şeyler yazıyorum. Zaten bu olaylar olmadan önce de düşünüyordum, ertelediğim bir şeydi. Elinde bana dair bir şey olmasını istedim.''Saçım daha tam oturmadı. Tentene benzemeye başladım. Saçımı baya sevdim.''Meme kanseri artık yeni grip gibi söyleniyor. Böyle dediklerinde tekme atasım geliyor. Buyrun bu yükü size vereyim demek istiyorum. İnsan kaybedeceğiniz ne varsa ona odaklanıyorsunuz. Meme kanserinin kötü örnekleri de var...'