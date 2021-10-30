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Ceren Baysel'den korkutan haber!

22 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından ameliyat olduğunu söyleyerek, "Ben iyiyim, bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum" dedi.

Ekleme: 30.10.2021 - 13:59 Güncelleme: 30.10.2021 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Ceren Baysel'den korkutan haber!
Sol Yanım, Ramo ve son olarak geçtiğimiz hafta final yapan Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel bıçak altına yattı.

Sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyuran Baysel, 'Ben iyiyim, bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum' ifadelerini kullandı.


'SANKİ BUNU HİSSETMİŞ GİBİSİNİZ'
Yaşadığı süreci 2. 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından aktaran güzel oyuncu, 'Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim...

'BİR YILDIR BENİMLE YAŞAYAN ŞEYDEN KURTULDUM'
Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler' notunu düştü.


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