Bensu Soral New York'ta!

Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen Bensu Soral zor günleri atlatmak için New York'a gitti. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Soral'ın pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral, evliliğinde zor günler yaşıyor. Boşanacakları konuşulan çiftten Soral, zor günleri geride bırakmak için Hande Erçel'in de olduğu bir grup arkadaşıyla New York'a gitti.Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, New York'ta çekildiği kareyi gökkuşağı ve kalp emojileriyle birlikte takipçilerinin beğenisine sundu.Soral'ın #newyork etiketli paylaşımlarına, ünlü isimler başta olmak üzere birçok hayranından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.