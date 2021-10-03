Makyajsız hali herkesi şaşırttı!

Yasak Elma dizisinde 5 sezondur 'Yıldız' karakterine hayat veren ve güzelliği ile dikkati çeken Eda Ece, Instagram'da 5 milyon takipçiye ulaştı.Sık sık setten fotoğraflar paylaşan Ece, 'Herkese selam! 5 milyon olmuşuz, beni takip eden herkese ve beni bugünlere taşıyan tüm karavanlara teşekkürü borç bilirim.Hep setteyim fon değişmez selfie budur:) Sizi seviyorum!' notuyla takipçilerine teşekkür etti.Buğrahan Tuncer'le yaşadığı aşka tam gaz devam eden Ece, takipçileri için bir fotoğraf daha yayınladı.EDA ECE'DEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIMEda Ece, setten ve günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Ece, bu kez filtresiz ve makyajsız şekilde çektirdiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.Gözlerini gün ışığında ortaya çıkaran Eda Ece'nin paylaşımına, dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağdı.