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Kerem Bürsin aşkını haykırdı!

Bir dergiye röportaj veren Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını bir kez daha dile getirdi. Bürsin, "Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz" dedi.

Ekleme: 3.10.2021 - 10:49 Güncelleme: 3.10.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Kerem Bürsin aşkını haykırdı!
Kerem Bürsin ve Hande Erçel, FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösterdi.

Dizide 'Eda' ve 'Serkan Bolat' karakterlerine hayat veren ikili, aşık iki çifti canlandırdı.

Dizi sayesinde tanışan Erçel ve Bürsin, birbirlerine gerçekten aşık oldu.

İkilinin dizi aşkı gerçeğe dönerken, Kerem Bürsin verdiği bir röportajda Hande'ye olan aşkından bahsetti.

Bürsin sevgilisi hakkında övgü dolu sözler kullanırken, oyuncunun ifadeleri hayranlarından tam not aldı.

'HANDE OLAĞANÜSTÜ'

Kerem Bürsin bir dergiye verdiği röportajda Hande Erçel ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

'Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz.

Mesela o benim çocuksu hallerimden ve bazen salakça olabilen şakalarımdan utanabilirdi ama o seviyor. Olağanüstü bir kadın o.'
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