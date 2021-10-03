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Canan Ergüder'den yeni haber var!

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösteren Canan Ergüder hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti. Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e kısa zaman önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Tedavisinde sona yaklaştığı ve gayet iyi olduğunu söyleyen Canan Ergüder hayranlarını mutlu etmişti. Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi. Ünlü oyuncu son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumu…

Ekleme: 3.10.2021 - 12:11 Güncelleme: 3.10.2021 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Canan Ergüder'den yeni haber var!
Geçen marttan beri meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi.

Posta'nın haberine göre; Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi.


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