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Ünlülerden 29 Ekim mesajları!

Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Ekleme: 29.10.2021 - 12:59 Güncelleme: 29.10.2021 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin o paylaşımları....

SERAY SEVER

'29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA'm kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'

ACUN ILICALI

'Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.'

TÜRKAN ŞORAY

'Ata'mı seviyorum.Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet'imizle gurur duyuyorum.Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti.'

SERKAY TÜTÜNCÜ

'Zihnimin bir köşesindesin hep.Ufak bir resmine denk gelsem, durup bakıyorum uzun uzun.Tarihin bize taşıyamadığı kaç anın var kim bilir.Ne oldu acaba diyorum şu fotoğraftan sonra, ne hissetti, ne yaşadı akşamına.Ama en çok sorduğum soru “Şimdi olsa ne yapardı?” oluyor.Sanki yazdıklarında yeterince anlatmamışsın gibi.23 diyorum Atam. Her şeyin çok güzel olacağı günlere.Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok!Senin gibi.Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.'

KEMAL DOĞULU

'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!'

MERT FIRAT

'Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98'inci yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.'

TARKAN

'29 Ekim Cumhuiyet Bayramımız kutlu olsun.'

DERYA ŞENSOY

'Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun! Atam izindeyiz...'

ARAS BULUT İYNEMLİ

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'

ESER YENENLER

'Yıllar geçtikçe anlamı büyüyen, gelişen, derinleşen Cumhuriyetimizin 98'inci yılı kutlu olsun.'

MURAT BOZ

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'

NİLGÜN BELGÜN

'Cumhuriyet Bayramımızın 98'inci yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz.'

DEMET EVGAR

'Bugüne sesleniyorsun, duyuyorum.'

AHMET KURAL

'Yaşasın Cumhuriyet.'

BURCU ESMERSOY

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.'

YAVUZ SEÇKİN

'Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.'
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