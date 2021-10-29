Ünlü sunucu Öykü Serter'in hakaretleri cezasız kalmayacak!

Ünlü sunucu Öykü Serter, geçtiğimiz yaz Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapmıştı. Öykü Serter, Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Serter, hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı. Sunucu daha önce de İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ardından provokatif paylaşımlar yapmıştı.

Sunucu Öykü Serter, yaz aylarında Akdeniz ve Ege'de meydana gelen yangın felaketi sırasında sosyal medya üzerinden provokasyon yapmıştı.BAKAN'A HAKARET ETMİŞTİSerter; Tarım ve Orman Bakanı'na da hakaret içerikli sözler sarf etmişti.SAVCILIK İHBARDA BULUNDUÜnlü sunucunun paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.AKILALMAZ BAHANESerter, hesabın kendisine ait olduğunu, amacının hakaret etmek olmadığını, paylaşımı sorumlulara seslenmek adına yaptığını söyledi.2.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORSabah'ta yer alan habere göre, ünlü sunucu hakkında, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle hakaret davası açıldı.