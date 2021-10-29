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Gülşen'den Türkiye itirafı!

Gülşen, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Toplantıya yetişmeye çalıştığını söyleyen ünlü popçu, ayaküstü soruları yanıtladı. Sahnede giydiği iddialı kostümler hakkında konuşan Gülşen, "Londra'da yaşıyor" yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Ekleme: 29.10.2021 - 09:40 Güncelleme: 29.10.2021 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Gülşen'den Türkiye itirafı!
Hayli keyifli olduğu görülen şarkıcı Gülşen, "Bu aralar çok yoğun çalışıyorum” diye konuştu. Sahnede giydiği cüretkar kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen’e konu hatırlatılınca, ”Ben işimi yapıyorum” dedi.

"Eleştiriler sizi etkiliyor mu?" sorusuna Gülşen şu yanıtı verdi; "Bugüne kadar birilerini dinleyerek gelmedim buralara. Herkes kendi tavrıyla, tarzıyla, stiliyle yapmak istedikleriyle içinden gelenlerle ve kendine koyduğu hedeflerle kariyerinde ve iş hayatında devam etmeli."

"Herkesin düşüncelerine yaptıklarına saygı duymak gerekiyor. Ben çok saygılıyım bütün arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma düşüncelerine yaptıklarına söylediklerine, bunun böyle olması gerekiyor. Bu yoruma açık bir konu değil bence."

"Tabii ki herkes düşüncesini söyleyebilir ama onun belli bir seviyesi var tabi ki. Tarzım ve tavrımdan olumlu ya da olumsuz eleştiri olsa da vazgeçmem. Hiç kimse vazgeçmemeli yapmak istediği şeylerden. Bunun konuşulması çok saçma değil mi, bu arada. Bence konuşulması çok saçma."

"OKUYUNCA HABERİM OLDU"
İspanya’da ev aldığı haberlerini yalanlayan şarkıcı, "Bizim hiç haberimiz yok bundan. Okuyunca haberim oldu. Birçok şeyi okuyunca öğreniyorum, kendimle ilgili de. Öyle bir şey yok. Alakası yok” dedi.

"AVRUPA'YA AÇILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
"Yurt dışında kaldığınız sürede Avrupa’ya açılmayı düşündünüz mü?" sorusuna Gülşen şu yanıtı verdi; "Düşünmüyorum. Yaptığımız şey müzik öyle bir noktaya geldi ki, Ozan da zaten biliyorsunuz Türkiye’deki evrensel müziği en iyi yansıtan ve yapan insanlardan, müzisyenlerden birisi."

"Müziği sadece görsel dünyada değil ben müziğimle de bunun böyle olmasını çok seviyorum ve müziğime de yeni sound’ları katmayı çok seviyorum. Zaten takip eden, dinleyenler de bunu fark ediyor bence."

"NEDEN GİYMEYEYİM"
Sahnelerinde sürekli aynı ayakkabıyı giydiği haberlerine gülen Gülşen, "Neden giymeyeyim? Ayakkabı o kadar güzel ki, yerine ne koyarsan koy onun kadar güzel durmuyorsa, sırf değişik giymek için başka bir şey giymektense çok iyi duran bir şeyi giymek bence çok daha iyi. Ayrıca bir şeyi bir kere giymek söz konusu değil bence."
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