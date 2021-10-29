Google'da şaşırdı! Hadise mi Gigi Hadid Mi?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı.Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Hadise ile ilgili yaşanan olay ile birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklenmiş oldu.Google'ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Google arama çubuğunda, Gigi Hadid'in ismi aratıldığında ekrana gelen görseller arasında ünlü sanatçı Hadise'nin fotoğrafı da yer aldı. Yaşanan karışıklık, sosyal medyanın gündemine oturdu.Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp "Hadise Hadid" yorumunda bulundu. Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.Gigi Hadid, altı aylık hamileyken katıldığı bir canlı yayında makyajsız görüntüsü ile dikkat çekmiş ve birçok kişi genç modelin estetik yaptırdığını iddia etmişti.Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.