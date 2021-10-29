Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL ver!

70 yaşındaki oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi; 'Son bir yer ile çalışmıştım istediğim ücreti vermişlerdi. Ondan sonra gelen menajer arkadaşlar da çalışıyor ama eski dizilere yeni takviyeler yapılıyor. İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver. ''Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin. Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum. Sektörde de bir fiyat politikası var. Ne yazık ki zorunlu olan benim emekli maaşım var. Devlet bana bakıyor. Ben ona güvenerek dayanabilirim.''Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım var iken o parayı vermeyecekler bana. Onların fiyatı da 20 bin TL. Beni örnek gösterim ben de o kadar istiyorum deselerdi ki bizim sektörde öyle bir şey yoktur. 'GÖZLERDEN UZAK SAKİN YAŞAMKoronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.'SABREDİN İNCİ TANELERİM'Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu. Megastar, 'Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz. Sabredin inci tanelerim' ifadelerini kullanmıştı.UZUN SÜRE SONRA TÜRKİYE'YE GELDİHayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.Megastar, yaptığı paylaşımda; 'Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim' ifadelerini kullandı.Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.