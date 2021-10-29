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Çizimlerini NFT'de açık artırmaya çıkaran Cem Yılmaz'a 15 günde 3 milyon TL kazandı

Çizimlerini NFT'de açık artırmaya çıkaran Cem Yılmaz, 15 günde rekor bir satışa imza attı. Şovmen 45 adet eserinden toplam 2 milyon 940 bin lira gelir elde etti.

Çizimlerini NFT'de açık artırmaya çıkaran Cem Yılmaz'a 15 günde 3 milyon TL kazandı
Ekleme: 29.10.2021 - 10:47 Güncelleme: 29.10.2021 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Çizimlerini NFT'de açık artırmaya çıkaran Cem Yılmaz'a 15 günde 3 milyon TL kazandı
Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Cem Yılmaz da çizimlerini NFT olarak satışa sundu.

Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Yılmaz, şu ana kadar 45 NFT'sine alıcı buldu. Yılmaz bu satışlardan 2 milyon 940 bin lira gelir sağladı.

Yılmaz en yüksek geliri ‘Far a head' koleksiyonunun ‘CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti.


OpenSea platformuna tam 91 özgün NFT yükleyen Cem Yılmaz şu anda diğer eserlerinde açık artırmaya devam ediyor.


Ayrıca komedyen, kendi yüzünün resmedildiği NFT'leri satın alan kişilere bir sürpriz yapmıştı. Konuyla alakalı şu açıklamada bulunmuştu: “NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu.”
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