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Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!

Kanal D'de ekrana getirilen Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, alışveriş yaparken görüntülendi. Makyajsız hali ile dikkat çeken Melis Sezen, hayranları ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Ekleme: 28.10.2021 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2021 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!
Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, geçtiğimiz gün annesi ile alışverişe çıktığında görüntülendi.

Özel hayatı ile merak uyandıran 24 yaşındaki Melis Se geçtiğimiz gün annesi ile alışverişe çıktığında görüntülendi.

Özel hayatı ile merak uyandıran 24 yaşındaki Melis Sezen'in makyajsız halini görenler şaşkınlık yaşadı.

Hayranlarından yoğun ilgi gören ve fotoğraf çekilen Melis Sezen, 'Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum' şeklinde konuştu.

İşte Melis Sezen'in makyajsız hali;




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