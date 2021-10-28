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Itziar Ituno'dan şoke eden itiraf!

'Lizbon' karakterine hayat verdiği 'La Casa de Papel' dizisiyle dünya çapında tanınan Itziar Ituno, "Türk dizileri çok dramatik. Annem 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'yi izliyor. Birçok Türk dizisinin hastası" dedi.

Itziar Ituno'dan şoke eden itiraf!
Ekleme: 28.10.2021 - 12:11 Güncelleme: 28.10.2021 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Itziar Ituno'dan şoke eden itiraf!
Başrolünde yer aldığı 'Grev' filmi için İstanbul'a gelen 'La Casa de Papel' dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno, Snob Magazin'in sorularını yanıtladı.

Filmin Bask Bölgesi'ndeki Baigorri'de çekildiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, 'Bir yandan Türkiye'de grev yapan kadın işçiler diğer yanda Ermeni kadınlar ve oynadığım karakter Casilda. İspanya'daki iç savaşta bir militan kadını canlandırıyorum. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı' dedi.

'ANNEM TÜRK DİZİLERİNİN HASTASI'

Sadece bir Türk dizisine kısa süre baktığını söyleyen Ituno, 'İzlemeye zamanım olmuyor. Ama annemin dizisi 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'. Birçok Türk dizisinin hastası' şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin çoğunda dramatik öğeler olduğunu anlatan oyuncu, 'İnsanlar saplantılı bir şekilde izliyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var' açıklamasını yaptı.

'La Casa de Papel'in Lizbon'u, 'Kendi mücadelesinde olan feminist bir kadınım ama Türk dizilerini izlediğimde ben de baka kalıyorum' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL OLMAK İSTERDİM'

Ünlü oyuncu, 'Dizide hep İstanbul karakteri olacağı söylendi ama olmadı. Siz İstanbul olur muydunuz?' sorusuna, 'Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai bir yandan da Doğulu'yu oynayabilirdim. İkisini birden de oynayabilirdim. Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren taraf da var hoş olurdu' yanıtını verdi.

'FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?' HAKKINDA

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelmiş, 80'inci bölümü ile final yapmıştı.

Çekimleri Çeşme ve İstanbul'da gerçekleşen drama türündeki yapımda; 'Fatmagül' karakterini Beren Saat, 'Kerim'i ise Engin Akyürek canlandırmıştı.
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