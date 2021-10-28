Didem Soydan'dan çok konuşulan poz!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile olan ilişkisini noktaladı.Attığı her adımla göz önünde olan Didem Soydan, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah elbisesi ile poz veren Soydan, takipçilerinden tam not aldı.Instagram'da 754 bin takipçisi olan Didem Soydan'ın takipçileri "Ya çok iyi bu fotolar", "Abla yine ülkeye güzellik katmışsın" ve "Didem Soydan güzelliği diye bir şey var" gibi yorumlarda bulundu.İşte Didem Soydan'ın pozu...