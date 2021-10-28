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Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı!

Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında savaş kızıştı. Ünlü türkücü, bu kez de eski eşini, “Otelde çocukarı odada bırakıp, başka odalara gitti. Kamera kayıtları var” diye suçladı.

Ekleme: 28.10.2021 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2021 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Türkücü Berdan Mardini olaylı bir şekilde boşandığı 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler hakkında olay açıklamalar yapmaya devam etti.

2010 yılında Paris'te tanıştığı ve nikah masasına oturduğu eşi Fatoş Yelliler ile geçen yaz olaylı bir şekilde boşanan 42 yaşındaki Berdan Mardini, önceki gün şok açıklamalar yaptı.

'KONUŞMAYA BAŞLARSAM...'

İhanete uğradığını söyleyen Mardini, 'Bu kadının evliyken çocuklarını otellerde bırakıp başka odalara girdiği kayıtları da var elimizde. Evliyken başka adamlarla el ele kol kola dolaştığı görüntüler de var' dedi.

Karşı atağa geçen Yelliler ise 'Gizlediği çocuğu var. Konuşmaya başlarsam illegal işlerden başlarım' diye tehdit etti.

İkilinin bu açıklamaları ise tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları 'Kendinizi unutun. İnsaflı olun biraz çocuklarınızı düşünün' çağrısı yaptı.

ÇOCUĞUMU BİLİYORDU

Yelliler'in 'Çocuklarım kardeşleri olduğunu bilmiyor' sözüne Mardini şu cevabı verdi: 'Çocuğumu biliyordu hanımefendi. O zaman benimle evlenmeseydi'
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