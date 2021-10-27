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Ünlü dizide büyük kriz! Resti çektiler...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayınlanmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Yayınlanmama sebebi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ATV yönetiminin sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmaması nedeniyle yapım ekibi de "Biz işi bitiriyoruz" diyerek yeni bölümü kanala vermediği öne sürüldü.

Ünlü dizide büyük kriz! Resti çektiler...
Ekleme: 27.10.2021 - 13:22 Güncelleme: 27.10.2021 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü dizide büyük kriz! Resti çektiler...
Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.

BABA PARASI FİLMİ YAYINLANDI

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı.

'BU İŞİ BİTİRİYORUZ'

Bugün kanala dizi ekibi tarafından 200. bölüm teslim edilecekti. Ancak ATV yönetimi sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine yapım ekibi kanala restini çekerek yeni bölümü vermedi. Yapım ekibinin 'Biz işi bitiriyoruz' dediği iddia edildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.

FARKLI KANAL İDDİASI VARDI
Geçtiğimiz günlerde diziseverlerin ilgiliyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili farklı bir kanala geçeceği iddia edilmişti.
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