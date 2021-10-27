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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftten boşanma iddialarına yanıt!

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zor günler geçiren Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından Alişan, eşi ile çekildiği kareyi nazar boncuğu koyarak paylaşırken Buse Varol da kendi sayfasında yer vererek "canım kocam" notunu düştü.

Ekleme: 27.10.2021 - 11:34 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çiftten boşanma iddialarına yanıt!
2018 yılında dizi setinde tanıştığı Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından zor günler geçiriyor.

Ünlü çiftin boşanacağı yönünde haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara gören Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinden önce Alişan ile evliliğini bitirme kararı aldı.


Ünlü çift haklarında çıkan iddiaların ardından sessizliğini korurken sosyal medyadan paylaşım geldi. Alişan, Buse Varol ile çekildiği kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.

Buse Varol da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sayfasında yer vererek "canım kocam" notuyla yayınladı. İkili bu şekilde boşanma iddialarını yalanlamış oldu.

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