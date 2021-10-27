Sürpriz aşk ortaya çıktı!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.GERÇEK AŞKI MERVE ÇIKTIŞerifoğlu'nun, Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. Aşkları belgelenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı ve araçlarına binerek uzaklaştı.