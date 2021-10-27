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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu!

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan çekildiği kare sosyal medyada yayıldı. Tatlıtuğ'un kardeşi güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları “genlere hayran kalmamak mümkün değil” gibi yorumlarda bulundu.

Ekleme: 27.10.2021 - 11:11 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu!
Best Model of Turkey 2002 yarışmasına katılması ile yıldızı parlayan ardından Gümüş dizisinde rol alarak oyunculuk karayerine adım atan Tatlıtuğ, şimdi de kız kardeşi ile gündeme geldi.

Aşıklar Bayramı filminin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışan Tatlıtuğ'un Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında dört kardeşi var.


Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa ile fotoğrafları ortaya çıktı. Melis'i gören sosyal medya kullanıcıları "genlere hayran kalmamak mümkün değil" yorumunda bulundu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi;


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