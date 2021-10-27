Kaan Yıldırım'ı şaşırtan Hadise sorusu!

Evlenmeleri beklenen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ani bir kararla ayrılmıştı.Bütün bu gelişmelerin ardından 36 yaşındaki popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.HADİSE SORUSU ŞOKE ETTİHadise'den ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün bir üniversitede gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a, Hadise ile ilgili bir soru yöneltildi.SÖYLEŞİ BİR ANDA BİTTİMikrofonu eline alan genç öğrenci, Yıldırım'a, 'Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.