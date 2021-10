İzzet Yıldızhan: Kızlarım eş seçemez, flört edemez!

İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Kızlarının 'İşte benim sevgilim' demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.Ünlü şarkıcının açıklamaları şöyle:'Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum...''FLÖRTTE HER ŞEY YAŞANMAMALI''Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle...''Masumane olmalı, evliliğe kadar o sevgi korunmalı. Masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Geçmişe bakalım, evliliklere bakın. Boşanmalar böyle miydi, çok azdı. Çünkü masumane evlilikler, ailelerin birbiriyle masumane tanışmaları vardı. Evlilikler bir ömür sürüyordu...''ENTELMİŞ, DANTELMİŞ! ASLA''Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! Karşıyım böyle bir şeye. Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti...''Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Yaşam farklılıkları vardır. Sanatçı hayatıyla bir ailenin hayatı, benim kızımın hayatı bir olabilir mi? Sanatçı sektörün içinde, yemeğe gidecek, davete gidecek, oyuncuyla çıkacak. Bunların bir arada yaşaması çok normal. Ben bunları kast etmiyorum...''Çok açılması gereken bir konu ama kısa keseceğiz. Bir evde yaşayan bir insan her şeyi tüketiyor zaten. Yaşanılacak ne kalıyor? Ama masumane bir birleşimde hayatın her evresinde bir şeyler yaşanıyor. Gelip aynı evde yaşadığında, artık paylaşılacak bir şey kalmıyor...''HİÇBİR ANNE BABA BUNU KABUL ETMEZ''Altı sene, beş sene, üç sene... Bir evde yaşadıktan sonra evliliğe gidip, sonra bitirmenin. Hiçbir anne baba bunu kabul etmez arkadaşlar, söylediklerine asla bakmayın!''Söyleyenler çok azınlıktır, onların da zaten kendi hayatları da kötüdür. Kendi hayatlarında 'Ben bunu yaşayamadım, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın'. Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık, çocuklara kötülük yapıyorsunuz. Bunun Müslümanlıkla, şununla bunla alakası yok. Örf ve adet var.'İzzet Yıldızhan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, kızlarıyla ilgili sözlerinden dolayı eleştiri oklarını ünlü şarkıcıya yöneltti.