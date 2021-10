İzzet Yıldızhan kaç çocuğu var? İzzet Yıldızhan kaç kez evlendi?

İzzet Yıldızhan Kaç Çocuğu Var?



ve eşleri son zamanların en merak edilen magazin konusu haline geldi. Çocukları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan İzzet Yıldızhan gündeme geldi. Açıklamaları dinleyen izleyiciler ise '?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İzzet Yıldızhan çocukları ve eşleri...İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı ve 7 oğlu var. İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963'te Diyarbakır-Çermik İlçesi, Sinek, Zaza Köyü'nde doğdu. Annesinin adı Suriyeli Zelar, babasının adı Mustafa'dır. 15 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Bir yaşında babasını kaybetti. İkinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra ilk ve orta öğrenimini yurt dışında tamamladı. Çıraklığa yedi yaşında berber olarak başladı. Adana'da pamuk işçisi olarak çalıştı ve 10 yaşındayken beş erkek kardeşi ile kan davası nedeniyle ayrıldıkları Çermik'e gitti.Daha sonra 13 yaşında kebap çıraklığına devam etti ve daha sonra kebap ustası oldu. Bu kez kariyerine Ankara'da devam etti. 1980 yılında Ankara'da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik öğrenmeye başladı. 1981 yılında Ankara Kınalı Köşkü'nde sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, bir süre sonra kebabı bırakarak sadece müzik dinlemeye devam etti. Daha sonra Ankara'daki hemen hemen tüm köşklerde sarhoş sofralarına bol bol şarkı söylemeye devam etti. Ardından Ankara Altındal Aile Kumarhanesi sahnesine çıktı. İlk olarak 1989 yılında İstanbul'a geldi, ancak umduğunu bulamayınca Ankara'ya döndü. Selami Şahin ile 1994 yılında tanıştıktan sonra bir daha dönmediği İstanbul'a gitti.Selami Şahin'in teklifini kabul etti ve ilk albümünün yapımcılığını yaptı. Emrah'ın desteğiyle şirketten ikinci albümü 'Where Are You'yu çıkardı. Üçüncü albümünü 'Someone' adı altında çıkardı ve ünlü oldu. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı Bilisi dizisi ile hayranlarının gönlünde taht kurmuştur. Ayrıca 'Birisi' albümüyle Magazin Gazetecileri Derneği'nden 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazandı. Ardından kurgu, dizi, tartışma, alay ve kim ne derse desin çok renkli, çok karmaşık, çok hırslı ve çok 'başarılı' bir hayat başladı.Kumarhanelerin kralı Fahrettin Aslan'ın teklifi üzerine İstanbul'da Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne hayatına başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi Maksim Gazinosu'nda çok değerli sanatçılarla işbirliği içinde başarılı sahne çalışmaları gerçekleştirdi. İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra kurduğu müzik şirketinde ve 2012 yılında İzmir'in Çankaya ilçesinde 21 katlı beş yıldızlı otel 'Yıldızhan'da çalışmalarına devam etmektedir. yapmak. 2013 yılında Hilton ile franchise anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel'in adı 'DoubleTree by Hilton Oteli' olarak değiştirildi. 26 Aralık 2007 - Kasım 2011 tarihleri ​​arasında Kanal 7'de yayınlanan 'İzzet Yıldızhan Show' programında yer aldı. 2013'te Show TV'de Bülent Ersoy ile bir program başlattılar, ancak programın ikinci haftasında İzet Yıldızhan ayrıldı.ve hayatına dair tüm bilgileri sizler için derledik.