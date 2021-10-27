Ezgi Mola'dan şaşırtan isim tercihi!

'Masumlar Apartmanı' dizisinin başrol oyuncularından Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.TRT1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' rolüne hayat veren Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda köpeklerini gezdirirken görüntülendi.2Ezgi Mola: Adını Sabi koydumBasın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Mola, köpeklerine "Çocuklarım" derken, "Bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup, ilgilenemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu" dedi."ADINI SABİ KOYDUM"Ezgi Mola, yine daha önce barınaktan aldığı Sushi adlı köpeğinin hayatını kaybettiğini anlatıp, "O Sushi değil, kendisi geçenlerde vefat etti. Onun için çok üzgünüm. Bu beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini biraz besleyip, sokağa atmışlar. Antalya'daki barınaktan yeni aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu için bunun da adını Sabi koydum" dedi.Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİMusa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yanız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi.65 GÜN ADLİ PARA CEZASIEylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.