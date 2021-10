Çağla Şıkel'den Best Model açıklaması

Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki gün bir arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden manken, Best Model ve Erkan Özerman iddialarıyla ilgili de konuştu.Çağla Şıkel, önceki gün arkadaşı ile Etiler de baş başa yemek yedi. Takılarıyla dikkat çeken sunucu ve manken, 'Kolyeler benim tasarımım ve severek takıyorum, çok beğenildiler' dedi ve şöyle konuştu:'BİR KUYUMCU FİRMASI İLE ANLAŞTIM''Geri dönüşü çok güzel oldu. Bir kuyumcu firması ile anlaştım. Onlar da bu tasarımımı satışını gerçekleştiriyor. Takılara benim de ilgim büyük.'Oğlu Uzay'la birlikte çektiği videoların 12 milyon izlendiğini söyleyen Şıkel, 'Ara ara çocuklarla video çekmek beni de mutlu ediyor' dedi.'MESLEĞİMİ ÇOK UZUN SÜRE YAPTIM'Erkan Özerman ve Best Model'le ilgili çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Şıkel, 'Mesleğimi çok uzun süre yaptım ama benim Best Model yarışması ile ilgili hiçbir ilgim yok' dedi ve sözlerine devam etti:'Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. ben Türkiye Güzellik Yarışması'ndan çıkmış birisi olarak arkadaki kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok. Yorum yapmam da çok yanlış olur.'NE OLMUŞTU?'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etmişti.Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıkmıştı.'NE HABERİM VAR, NE ÇOCUĞU TANIRIM!'Özerman ise sessizliğini bozarak 'İftira atarak, yalan söyleyerek, 'yarışmada hakkı yenen bir insan' diye çıkıyor ortaya. Masaja çağırdı deniyor. Alay konusu! Bu insanlar televizyonlarda, gazetelerde yer buluyor. Benim esas üzüldüğüm bu. Kendi menajeri ile arasında geyik yapıyorlar. Bu geyikten ne haberim var, ne çocuğu tanırım!' şeklinde konuşmuştu.