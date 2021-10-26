Yeni tarzına beğeni yağdı!

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, oğulları Marsel'i ise geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.İki ay önce de Hollanda- Amsterdam'daki 3.5 milyon TL'lik evlerine giden ikili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile beğeni topluyor.SAÇINI KENDİ KESTİCansu Tosun, bir ara rasta yaptırdığı ama kısaltmaya bile kıyamadığı saçlarını kestirdi. İlk makası da kendi attı.Tosun'un yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, eşi Erkan Kolçak Köstendil de eşinin fotoğrafına kalp emojisi koyarak beğenisini dile getirdi.