Serel Yereli'den korsan taksi itirafı!

Hayatına İngiltere'de devam eden Serel Yereli, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi.Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündem olan Yereli, 'İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz.' açıklamasıyla geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.Milliyet'te yer alan habere göre, Yereli, önceki gün arkadaşlarıyla görüşmek çin Nişantaşı'na geldi. Türkiye'ye geldiğinde korsan taksi kullandığını söyleyen Yereli, mekan çıkışı kendisini almaya gelen araca binerken görüntü alınmamasını istedi.'KORSAN'A AYIP OLMASIN'Şarkıcı, 'Lütfen daha fazla çekmeyin olur mu? Korsan taksi kullanıyorum, onlara da ayıp olmasın.' sözleriyle şaşırttı.