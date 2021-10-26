Ozan Tufan baba oluyor!

Premier Lig ekibi Watford'da futbol hayatını sürdüren Milli futbolcu Ozan Tufan, geçtiğimiz mart ayında hayatını Rojin Haspolat ile birleştirmişti.'SÜRPRİZ'Rojin Haspolat sosyal medya hesabından güzel bir haber duyurdu. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp 'Sürpriz' notunu düştü.OZAN DA PAYLAŞTIAynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftinin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı. 2015'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.