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Feyza Aktan’ın saldırısına uğrayan Özcan Deniz: Bu ilk değil

Katıldığı televizyon programında olanı biteni anlatan Özcan Deniz, “Daha önce de bakıcıya saldırdı. Bu ilk saldırı değil. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz” dedi.

Feyza Aktan’ın saldırısına uğrayan Özcan Deniz: Bu ilk değil
Ekleme: 26.10.2021 - 10:44 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Feyza Aktan’ın saldırısına uğrayan Özcan Deniz: Bu ilk değil
Özcan Deniz, Show TV'de yayınlanan ‘Bu Sabah' programına konuştu.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi olan çocuğunun annesi Feyza Aktan tarafından saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıkan şarkıcı, “O gün oğlumu alma günümdü. Fakat yasal olarak alma saatim 10.00, çocuğun okul saati ise 08.30'du. Yani okula bırakması gereken anne. Ben ise okul çıkışı alacaktım çocuğumu. Ama sabah beni okul müdürü aradı. Kuzey'in okula bırakılmadığını yazdı. Bu arada okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var.” dedi.

“SALDIRIYA UĞRADIM”

“Arabayı bahane etme sebebi mal talebi.” diyen Deniz, şöyle devam etti:

“Ben de okula, oğlumu saat 10.00'da alıp, 10.15 gibi bırakabileceğimi söyledim. Onlar da ‘Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden ‘5 dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım.”



“‘OĞLUMA VURMA' DEDİĞİM KİŞİ ABLASI”

Deniz, “Oğlumun ‘Babama gitmek istiyorum' diye ağlaması sonrası ablası sertçe ağzını kapadı, annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince, oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp ‘Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde ‘Dokunma bana' diye bağıran da o.” dedi.

“OĞLUMUN GELECEĞİNİN DAHA FAZLA ÇALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUM”

Feyza Aktan'ın çocuğunu silah olarak kullandığını söyleyen Deniz, “Daha önce de yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı, ortada hiçbir şey yokken. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Bu ilk saldırı değil. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin silah olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum.” diye konuştu.



“BENİM DERDİM NAFAKA DEĞİL”

Deniz, boşanan kadınlara ödenen nafaka ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şarkıcı, “Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. ‘Seni bitiririm', ‘Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğu da işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk.” dedi.

Deniz, “Topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet. Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil.” diyerek sözlerini noktaladı.
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