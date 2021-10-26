Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için seyirciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. 200. bölümüyle ekrana gelen EDHO'nun yeni fragmanının yayınlanması izleyenleri meraklandırdı. İlyas'ın vurulma sahnesi ise fragmana damgasını vurdu. Peki EDHO Ne Zaman Başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ne Zaman Başlıyor?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için geri sayım başladı. ATV'nin en sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Salı günü ekranlara gelen EDHO dizisinin fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Fragmanda görülen İlyas'ın vurulma sahnesi oldukça merak ediliyor. PekiSalı akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yeniden seyircisiyle buluşacak. 200. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'da ekranlara gelecek.