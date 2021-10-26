  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Danla Biliç'ten şoke eden itiraf! 'Önce abi diyordum sonra...'

YouTube hesabından yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman’dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. İş insanı Yusuf Engin’e gönlünü kaptıran Danla Biliç sosyal medya sayfasından yaptığı itirafla şaşırttı.

Danla Biliç'ten şoke eden itiraf! 'Önce abi diyordum sonra...'
Ekleme: 26.10.2021 - 15:15 Güncelleme: 26.10.2021 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Danla Biliç'ten şoke eden itiraf! 'Önce abi diyordum sonra...'
Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile ele ele görüntülenmişti.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem oldu.

Yusuf Engin ile bir süredir ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisine önceden abi diyormuş. Bilic, Instagram hesabından gelen bir soruya yanıtta 'Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum' yorumunda bulundu.



Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. 'Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da blogger almamaya çalıştım' diyen 26 yaşındaki fenomen, sanıldığı kadar para kazanmadığını söyledi.

Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. Ee öyleyse buyur sen de yap! Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yemek yemeği çok sevdiği belirten Danla Bilic, 'Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değildim ama canım mantı yemek istedi. İki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim' dedi.



DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

Bilic, 'Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum' şeklinde konuştu.

Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...
Ümitcan Uygun'a mahkeme şoku! Aleyna Çakır davası...
Fransa'nın 'Ankaralı' Büyükelçisi Magro: Her zaman geleceğe bakmamız lazım
Genç çiftler İBB sorumluluğundaki Edirnekapı Şehitliği'nde öpüştü! İşte pes dedirten görüntü!
Bakan Soylu 'İnşallah cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek ilk kez anlattı
Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Adnan Oktar'ın cezaevi fotoğrafı şaşırttı: Yeni imaj mı fotoşop mu?
DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı
Azra'yı hunharca katletmişti! İstenen ceza belli oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!
MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'