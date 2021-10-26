Danla Biliç'ten şoke eden itiraf! 'Önce abi diyordum sonra...'

Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile ele ele görüntülenmişti.Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem oldu.Yusuf Engin ile bir süredir ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisine önceden abi diyormuş. Bilic, Instagram hesabından gelen bir soruya yanıtta 'Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum' yorumunda bulundu.Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. 'Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da blogger almamaya çalıştım' diyen 26 yaşındaki fenomen, sanıldığı kadar para kazanmadığını söyledi.Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. Ee öyleyse buyur sen de yap! Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz' ifadelerini kullandı.Yemek yemeği çok sevdiği belirten Danla Bilic, 'Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değildim ama canım mantı yemek istedi. İki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim' dedi.DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİİki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.Bilic, 'Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum' şeklinde konuştu.