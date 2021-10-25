Yıldız Tilbe'den selfie rekoru!

Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan ve mekana özel hazırladığı repertuarı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, 'Vazgeçtim' ve 'Delikanlım' şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Sahneye kırmızı taşlı bir tulumla çıkan Tilbe, 'Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz' diyerek herkese tebessüm ettirdi.SELFİE REKORU KIRDISahne önüne gelerek selfie çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen Yıldız Tilbe, gecede selfie rekoru kırdı.Romantik şarkılarıyla misafirlerine duygu sağanağı yaşatan Tilbe, gecenin sonunda Karadeniz şarkılarıyla sürprizlerle dolu geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.Öte yandan önceki günlerde Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen ayaküstü gazetecilerle konuşmuştu.Muhabirlerin, 'Aşı olmadığınız için yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Aşı olmamakta kararlı mısınız?' sorusuna Tilbe, 'Ben o konulara girmek istemiyorum. Kendime elbise bakıyorum. Sizi birbirinize teslim ediyorum' cevabını vermişti.'TÜRKÇE KONUŞUYORUM!''AVM'de dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna ise Tilbe, 'Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum. Başka sorunuz var mı?' diyerek, basın mensuplarına çıkışmıştı.