  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıldız Tilbe'den selfie rekoru!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Luvia Yeşilköy'de sürprizlerle dolu muhteşem bir geceye imza attı. Hayranlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Tilbe, neşesiyle sevenlerini eğlendirdi.

Ekleme: 25.10.2021 - 09:12 Güncelleme: 25.10.2021 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Tilbe'den selfie rekoru!
Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan ve mekana özel hazırladığı repertuarı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, 'Vazgeçtim' ve 'Delikanlım' şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahneye kırmızı taşlı bir tulumla çıkan Tilbe, 'Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz' diyerek herkese tebessüm ettirdi.

SELFİE REKORU KIRDI

Sahne önüne gelerek selfie çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen Yıldız Tilbe, gecede selfie rekoru kırdı.

Romantik şarkılarıyla misafirlerine duygu sağanağı yaşatan Tilbe, gecenin sonunda Karadeniz şarkılarıyla sürprizlerle dolu geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.

Öte yandan önceki günlerde Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen ayaküstü gazetecilerle konuşmuştu.

Muhabirlerin, 'Aşı olmadığınız için yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Aşı olmamakta kararlı mısınız?' sorusuna Tilbe, 'Ben o konulara girmek istemiyorum. Kendime elbise bakıyorum. Sizi birbirinize teslim ediyorum' cevabını vermişti.

'TÜRKÇE KONUŞUYORUM!'

'AVM'de dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna ise Tilbe, 'Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum. Başka sorunuz var mı?' diyerek, basın mensuplarına çıkışmıştı.
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!