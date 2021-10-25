Tuba Büyüküstün acı haberi verdi!
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Büyüküstün, eski sevgilisi Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı yönetmen Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan hakkında kötü haberi verdi.
Geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren Tuna Saydan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Kan arayışına Tuba Büyüküstün de dahil olurken 19 yaşındaki Tuna'dan acı haber geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, Tuna'nın ölüm haberini duyurdu. İşte o paylaşım;