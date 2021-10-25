  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuba Büyüküstün acı haberi verdi!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Büyüküstün, eski sevgilisi Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ekleme: 25.10.2021 - 11:35 Güncelleme: 25.10.2021 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün acı haberi verdi!
Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı yönetmen Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan hakkında kötü haberi verdi.


Geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren Tuna Saydan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Kan arayışına Tuba Büyüküstün de dahil olurken 19 yaşındaki Tuna'dan acı haber geldi.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, Tuna'nın ölüm haberini duyurdu. İşte o paylaşım;

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!