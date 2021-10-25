Tuba Büyüküstün acı haberi verdi!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Büyüküstün, eski sevgilisi Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.