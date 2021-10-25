Tolga Sarıtaş bomba projeyle dönüyor
Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Çukur'un senaristi Gökhan Horzum yeni proje hazırlıklarına başladı. Projenin detayları ortaya çıkarken Tolga Sarıtaş'ın başrol için el sıkıştığı iddia edildi.
Çukur'da ortaya çıkardığı karakterleri fenomen hale getiren dizinin senaristi Gökhan Horzum, yeni bir projeyi kaleme almaya başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökhan Horzum, Ay Yapım için yeni bir dizi yazmaya başladı. Yine güçlü ve etkileyici bir aile hikâyesini yazan başarılı senaristin projesinin yönetmeni Doğduğun Ev Kaderindir'i Çağrı Bayrak oldu.
Dizinin başrolü için de yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşmaya varıldığı da iddia edildi.